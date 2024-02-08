В Алма-Ате ищут четырех жителей частных домов, оказавшихся под завалами из-за схода почвы

Двое из них дети, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям

АЛМА-АТА, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты занимаются поиском четырех жителей двух частных домов, которые оказались повреждены из-за схода слоя почвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Минувшей ночью в Медеуском районе города вследствие переувлажнения грунта техногенного характера на склоне произошел сход слоя почвы объемом 3,2 тысячи кубометров. В результате повреждения получили два частных дома.

"Согласно предварительной информации, в домах находились четверо человек, из них двое детей", - говорится в сообщении.

Поиски возможных пострадавших продолжаются. На месте работают свыше 160 человек и 30 единиц техники.

Жители близлежащих домов эвакуированы, их разместили в школе, где предоставили ночлег, теплый чай и необходимую помощь. Спустя несколько часов эвакуированные по собственной инициативе отправились к друзьям и родственникам.

В департаменте по ЧС пояснили, что на склоне, где расположены дома, сошла оплывина. Она представляет собой полосу маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенной под действием силы тяжести из-за насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния. В ведомстве также не рекомендовали жителям Алма-Аты строить дома на участках, где существует опасность схода оползней.