СМИ: в Пакистане при обстреле избирательного участка погиб полицейский

Голосование там остановили, сообщает телеканал ARY News

ИСЛАМАБАД, 8 февраля. /ТАСС/. Обстрел сотрудников на избирательном участке совершен в Пакистане, один полицейский погиб. Об этом сообщил телеканал ARY News.

По его информации, инцидент произошел в округе Танк провинции Хайбер-Пахтунхва. Голосование там было остановлено.

Ранее МВД Пакистана распорядилось временно прекратить оказание услуг мобильной связи на территории всей страны из-за начавшихся выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Такое решение было принято в целях безопасности в свете недавнего роста террористической активности в стране.

Выборы в Национальное собрание и законодательные органы провинций начались в Пакистане в 08:00 (06:00 мск) и продлятся до 17:00 (15:00 мск). Наиболее перспективными политическими объединениями в контексте предстоящих выборов являются Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) и Пакистанская народная партия.