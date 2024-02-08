В Иркутской области троих мужчин осудили за убийство человека

Осужденные получили от 3 до 13 лет колонии

ИРКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Иркутский областной суд приговорил к срокам заключения от 3 до 13 лет троих мужчин, которые осенью 2023 года похитил и убили человека в Заларинском районе Иркутской области, сообщили в СУ СК по региону.

"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 1 ст. 126 и п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (похищение человека и убийство, совершенное группой лиц). Суд с учетом мнения прокурора назначил одному из мужчин наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии поселении, а остальным - 12 лет 1 месяц и 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

В октябре 2023 года трое фигурантов в состоянии алкогольного опьянения похитили и вывезли 26-летнего мужчину за село Ханжиново Заларинского района. Двое похитителей стали избивать мужчину. От полученных травм он умер. Как сообщила прокуратура Иркутской области, осужденные в возрасте от 21 до 29 лет. С места убийства они скрылись. Тело убитого было обнаружено сотрудниками полиции, которых вызвали очевидцы похищения. В ходе судебного следствия фигуранты отрицали свою причастность к инкриминируемым им деяниям.