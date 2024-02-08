На Камчатке мужчину осудили за избиение двухлетнего ребенка

Наказание в виде семи лет лишения свободы он будет отбывать в колонии общего режима

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Житель Камчатки получил семь лет колонии общего режима за избиение двухлетнего ребенка, в результате которого у мальчика началось невротическое расстройство.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, злоумышленника признали виновным по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ. При этом суд учел обстоятельства преступления и личность подсудимого.

Суд установил, что пьяного мужчину разозлило то, что двухлетний ребенок его супруги заплакал. Он нанес ему не менее 10 ударов. Мужчина не признал вину, заявив, что случайно уронил ребенка.