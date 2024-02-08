В Алма-Ате в результате схода оползня погиб человек

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются

АСТАНА, 8 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело подростка, погибшего в результате схода оползня в Алма-Ате. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Алма-Аты.

"Силами департамента по ЧС Алматы и республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело юноши 2007 года рождения, по предварительным данным, погибшего в результате повреждения здания по причине схода оплывины техногенного характера из-за переувлажнения грунта", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. "В Алматы на месте схода оплывины развернут оперативный штаб. На данный момент проводятся работы по расчистке частного жилого дома от грязевой массы и поиску людей. Задействовано 182 специалиста и 32 единицы техники. Работают бригады скорой медицинской помощи", - пояснили в пресс-службе.

Минувшей ночью в Медеуском районе города вследствие переувлажнения грунта техногенного характера на склоне произошел сход слоя почвы объемом 3,2 тыс. куб. м. В результате повреждения получили два частных дома. Согласно предварительной информации, в домах находились четверо человек, из них двое детей.

Жители близлежащих домов эвакуированы, их разместили в школе, где предоставили ночлег, чай и необходимую помощь. Спустя несколько часов эвакуированные по собственной инициативе отправились к друзьям и родственникам.

В департаменте по ЧС пояснили, что на склоне, где расположены дома, сошла оплывина. Она представляет собой полосу маломощного слоя почвы глубиной до 1 м, смещенной под действием силы тяжести из-за насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния. В ведомстве также не рекомендовали жителям Алма-Аты строить дома на участках, где существует опасность схода оползней.