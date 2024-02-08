В Винницкой области произошел пожар на объекте инфраструктуры

Завершаются работы по ликвидации, сообщил глава военной администрации региона Сергей Борзов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Пожар в результате взрыва возник на объекте инфраструктуры, находящемся в Винницкой области в центре Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Борзов.

"Произошел пожар на одном из инфраструктурных объектов. Огонь удалось локализовать. Пожарные завершают работы по ликвидации", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в некоторых регионах Украины, в том числе в Винницкой области, объявили, а потом отменили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Одессе и Николаеве.

В новость внесена правка (09:10 мск) - передается повторно с уточнением в лиде географического расположения Винницкой области, верно - в центре Украины