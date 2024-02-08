Суд в Красноярске приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину за подготовку диверсии

Дмитрий Киселев получил от Службы безопасности Украины задание сфотографировать объекты инфраструктуры региона, а также поджечь и взорвать железнодорожные объекты

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Красноярский краевой суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за сотрудничество со Службой безопасности Украины и подготовку диверсии на железной дороге. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

"Красноярский краевой суд огласил приговор в отношении 23-летнего Дмитрия Киселева, признанного виновным в государственной измене и приготовлении к диверсии. Суд признал Киселева виновным в совершенных им преступлениях и назначил ему наказание - 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Киселев через интернет по своей инициативе установил связь с сотрудниками СБУ. "Он получил от них задание сфотографировать объекты инфраструктуры Красноярского края, а также задание поджечь и взорвать железнодорожные объекты региона. Кроме того, Киселев собрал и передал СБУ информацию о расположении российских войск в Харцызске Донецкой области, где он ранее сам проживал", - пояснили в пресс-службе.