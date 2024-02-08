На предприятии Николаева ночью произошел пожар

В регионе объявляли воздушную тревогу, сообщалось о взрывах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел ночью на территории промышленного предприятия в городе Николаеве на Украине. Об этом сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.

"Произошло возгорание на территории промышленного предприятия", - написал он в своем Telegram-канале.

Ким уточнил, что подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оперативно ликвидировали пожар.

Ночью в Николаевской области объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Николаеве.