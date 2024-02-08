В Самарской области в аварии с грузовиком погиб один человек

Пострадали трое

ТАСС, 8 февраля. Автомашины Mazda и "Газель" столкнулись в Самарской области, погиб один человек, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"На 20-м км автодороги Самара - Волгоград - Красноармейск - Пестравка произошло ДТП с участием автомобилей Mazda и "Газель". На месте ДТП погиб водитель автомобиля Mazda. Три человека получили ранения различной степени тяжести", - рассказал начальник ОГИБДД ОМВД России по Красноармейскому району Ринат Шарафутдинов.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение.

На месте произошедшего работает руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа.