На складе Wildberries в Электростали произошла массовая драка

В потасовке принимали участие более 100 человека

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Драка произошла между работниками и охранниками на складе в подмосковной Электростали, в результате 13 наиболее активных нарушителей установлены и опрашиваются. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошел конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции установили 13 активных нарушителей общественного порядка. В настоящее время их опрашивают. По факту полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что драка произошла на складе Wildberries. В потасовке принимали участие более 100 человек. Онлайн-ретейлер заявил, что проведет внутреннее расследование после инцидента.