В Японии назвали причину задымления на АЭС

Оно произошло из-за короткого замыкания и возгорания в системе вентиляции, сообщил телеканал NHK

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Задымление в турбинном зале остановленного первого энергоблока японской АЭС "Цуруга" (префектура Фукуи в центральной части Японии) произошло из-за короткого замыкания и возгорания в системе вентиляции. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его информации, возгорание было оперативно ликвидировано, в результате инцидента никто не пострадал. Радиационный фон на объекте и его окрестностях также не изменился.

На первом энергоблоке АЭС "Цуруга" с 2017 года ведутся работы по его демонтажу.