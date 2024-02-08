Количество ДТП на дорогах Новосибирской области выросло на 22% за год

В регионе также на 8% увеличилось количество аварий с участием детей

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Все показатели аварийности выросли в Новосибирской области за 2023 год. Количество аварий увеличилось почти на 22%, рост количества пострадавших составил 20%, погибших - 10%. Об этом рассказал в пресс-центре ТАСС заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кузнецов.

"На территории области за прошедший год зарегистрирован рост всех основных показателей аварийности - совершено 2 665 ДТП, [по отношению] к прошлому году рост составил практически 22%, погиб 281 человек - рост 10%, получили ранения практически 3,3 тыс. человек, тоже рост порядка 20%", - сказал Кузнецов.

Также выросло на 8% количество аварий с участием детей. В 2023 году на дорогах области погибло 11 детей, 6 из которых не были пристегнуты и не находились в детских удерживающих устройствах.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер добавил, что 86% всех происшествий вызвано нарушением правил дорожного движения. Он объяснил, что рост аварийности также связан с общим увеличением количества транспортных средств и трафика. С 2019 года количество зарегистрированных автомобилей увеличилось в 1,5 раза - до 1,3 млн.

Большинство аварий произошло в городах и населенных пунктах региона, поэтому в ближайшие три года региональные власти сделают акцент на улучшении инфраструктуры улично-дорожной сети. В частности, будут проводиться работы по благоустройству и организации тротуаров, освещения, светофорных объектов, остановок общественного транспорта, заездных карманов и так далее. Также в 2024 году установят 50 комплексов фото- и видеофиксации.