На полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана

Оно произошло около 09:00 мск

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Извержение вулкана началось вследствие сейсмической активности на полуострове Рейкьянес, сообщило Норвежское метеорологическое агентство.

По информации национальной телерадиокомпании RUV, которая передала сведения метеорологов, сейсмическая активность начала возрастать примерно в 05:20 по местному времени (08:20 мск) к западу от вулкана Фаградальсфьядль. Извержение произошло около 06:00 (09:00 мск).

Эксперты Норвежского метеорологического агентства довели ситуацию до сведения Гражданской обороны Исландии, был составлен план реагирования. По данным агентства, Гражданская оборона планирует вызвать на место извержения аварийно-спасательные службы из города Гриндавик.

С конца октября на полуострове были зарегистрированы 24 тыс. сейсмических толчков, магнитуда сильнейшего из которых достигала 5,2. Это свидетельствует о высокой вероятности извержения вулкана в регионе.

На территории Исландии находятся 33 активные вулканические системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло три извержения: в марте 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года и в январе 2024 года.