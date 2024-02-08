Число погибших в результате схода оползня в Алма-Ате возросло до четырех

На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы

АСТАНА, 8 февраля. /ТАСС/. Казахстанские спасатели обнаружили тела четырех человек, погибших в результате схода оползня в Алма-Ате. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

"Всего на месте происшествия спасателями обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 года рождения, женщины 1980 года рождения и двух юношей 2007 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее в департаменте по ЧС Алма-Атинской области сообщали об одном погибшем подростке 2007 года рождения.

На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы. "Работы осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры, а также узкими подходами к дому, невозможностью максимально использовать технику. Работы в основном ведутся вручную", - пояснили в пресс-службе.

Минувшей ночью в Медеуском районе города вследствие переувлажнения грунта техногенного характера на склоне произошел сход слоя почвы объемом 3,2 тыс. кубометров. В результате повреждения получили два частных дома. Согласно предварительной информации, в домах находились четыре человека, в том числе двое детей.

Жители близлежащих домов эвакуированы, их разместили в школе, где предоставили ночлег, теплый чай и необходимую помощь. Спустя несколько часов эвакуированные по собственной инициативе отправились к друзьям и родственникам.