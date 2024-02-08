Спасатели наши тело девятой жертвы оползня на западе Грузии

Тело женщины находилось на другом берегу реки Ханисцкали

ТБИЛИСИ, 8 февраля. /ТАСС/. Грузинские спасатели обнаружили тело девятого человека, погибшего при сходе оползня в селе Нергеети Багдатского муниципалитета Западной Грузии. Об этом сообщил грузинский телеканал Imedi.

По его данным, спасатели обнаружили женщину. Ее тело находилось довольно далеко от места схода оползня, на другом берегу реки Ханисцкали.

В селе Нергеети в ночь на среду сошел оползень. Масса земли накрыла четыре жилых дома. Спасателям удалось спасти одного человека, были извлечены три тела, шесть человек были объявлены пропавшими.

Погода в Грузии резко ухудшилась во вторник. На западе страны, а также в высокогорных районах выпало большое количество снега, что вызвало проблемы на дорогах. В высокогорной части региона Аджария погибли два человека от сошедшего оползня, а также лавины. Из-за непогоды Грузинская железная дорога приостановила движение междугородных поездов, оно восстановилось в четверг утром.