Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве трех пожилых женщин в Подмосковье

Михаила Борзых отправили в СИЗО на два месяца

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы заочно арестовал Михаила Борзых, который обвиняется в убийстве трех пожилых женщин в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы Борзых Михаилу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории РФ",- сказали в пресс-службе.

Борзых обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). По данным газеты "Московский комсомолец", он находится за границей.

В частном доме деревни Свитино в Наро-Фоминске с огнестрельными ранениями были обнаружены тела трех женщин 1959 и 1956 годов рождения. В правоохранительных органах пояснили, что одна из погибших - владелица фирмы "Тиал", еще две женщины - ее знакомые. По информации областной прокуратуры, у убитых похищены ценные вещи, денежные средства, мобильный телефон, а также дорогостоящий автомобиль хозяйки дома. Позже машина была обнаружена брошенной вдали от места преступления.