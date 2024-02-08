В Воронеже вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о картеле

По данным ФАС, сумма заключенных контрактов для нужд соцучреждений региона в результате сговора превысила 52,3 млн рублей, на участников картеля наложили штрафы, должностное лицо компании "Продснаб-агро" приговорили к условному сроку

ТАСС, 8 февраля. Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил должностное лицо компании "Продснаб-агро" к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы условно и штрафу 300 тыс. рублей за участие с двумя компаниями в картельном сговоре на торгах для нужд социальных бюджетных учреждений Воронежской области, сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.

"Коминтерновский районный суд города Воронежа вынес обвинительный приговор должностному лицу ООО "Продснаб-агро". Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и восемь месяцев условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ФАС, в 2023 году выявили сговор на торгах, проводимых для нужд социальных бюджетных учреждений Воронежской области. В частности, в результате сговора ООО "Симестра", ООО "Агротрест" и ООО "Продснаб-агро" на шести аукционах на поставку продуктов питания в учреждения здравоохранения и образовательные учреждения региона заключили контракты на сумму более 52,3 млн рублей. Антимонопольная служба наложила на участников картеля оборотные штрафы на общую сумму более 3,7 млн рублей, материалы дела были направлены в следственный отдел по Коминтерновскому району города Воронежа управления СК РФ по Воронежской области для приобщения к возбужденному уголовному делу по п. "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).