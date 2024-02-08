В Белгородской области из-за обстрелов за сутки повреждены около 20 домов и 57 автомобилей

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали пять человек

ТАСС, 8 февраля. Около 20 частных домов, более 50 автомобилей и производственное предприятие повреждены в Белгородской области при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины за сутки. Травмы получили пять человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ пострадали три человека. Мужчина с осколочным ранением головы и контузией находится в городской больнице №2 города, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мужчине с баротравмой помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. С ушибленными ранами верхних и нижних конечностей в травмпункт самостоятельно обратилась женщина - после оказанной медицинской помощи пострадавшая направлена на амбулаторное лечение", - написал он.

Глава региона отметил, что повреждения в Белгороде выявили в 54 квартирах 5 многоквартирных домов, 9 частных домовладениях и 11 хозсубъектах, также повреждены 36 автомобилей. В Белгородском районе после отражения воздушной атаки ВСУ в поселке Разумное были повреждены 6 частных жилых домовладений, теплица и 10 автомобилей.

По Шебекино украинские войска выпустили шесть минометных снарядов. "Есть двое пострадавших - у мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия. Пострадавшие находятся в городской больнице №2 Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - проинформировал глава региона. В результате обстрела Шебекино повреждены производственное предприятие и 10 автомобилей.

Под минометный обстрел попало также село Новая Таволжанка Шебекинского округа - установлено 10 прилетов, повреждены три частных домовладения и автомобиль. Также поврежден дом в поселке Маслова Пристань.

В Грайворонском городском округе в селе Пороз двумя дронами-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи. Также в селе с БПЛА сбросили осколочный боеприпас на экскаватор, никто не пострадал.