Во Владимирской области иностранца приговорили к девяти годам за помощь террористам

Он перевел деньги террористической организации, действующей на территории Сирии

ТАСС, 8 февраля. Суд во Владимирской области приговорил уроженца одной из центральноазиатских республик к девяти годам лишения свободы за содействие террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России). Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"В отношении указанного иностранца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Фигурант признан виновным в инкриминируемом преступлении с назначением наказания в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием двух лет и шести месяцев в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уроженец и гражданин одной из центральноазиатских республик 1998 года рождения установил интернет-контакт с членом организации, который принимал участие в террористической деятельности на территории Сирии. В процессе общения фигурант решил финансово поддержать террористов и перевел деньги на один из присланных ему финансовых реквизитов.