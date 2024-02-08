УФСБ в Пскове изъяло контрафактный алкоголь и табак на 20 млн рублей

Возбудили уголовное дело по статье о производстве, приобретении и хранении немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере

ПСКОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с представителями регионального УМВД пресекли незаконный оборот контрафактного алкоголя и табачной продукции на общую сумму около 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Псковской области совместно с коллегами из УМВД России по Псковской области из незаконного оборота изъяты контрафактные алкогольные напитки и табачная продукция. Товар без обязательной маркировки акцизными марками либо федеральными специальными марками на сумму около 20 млн рублей хранился на одном из складов в Пскове", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, следственный отдел УМВД по материалам УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в особо крупном размере).