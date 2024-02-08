В Нью-Дели не менее трех человек пострадали при обрушении кровли на станции метро

Были повреждены несколько автомобилей и мотоциклов

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 февраля. /ТАСС/. По крайней мере три человека получили травмы при обрушении части кровли на станции метро в Нью-Дели, также были повреждены несколько автомобилей и мотоциклов. Как сообщили журналистам представители полиции, кровля обрушилась с наружной стороны станции.

"Один человек, оказавшийся под обломками, находится в критическом состоянии, другие получили легкие травмы. В момент инцидента тяжелораненый человек находился на своем скутере. Три или четыре мотоцикла и скутера, припаркованных рядом, оказались под обломками", - сообщил телеканалу NDTV сотрудник полиции.

Инцидент произошел на станции Гокалпури на северо-востоке Нью-Дели.

Работы по расчистке завала продолжаются. Причины инцидента пока неизвестны.