После массового ДТП на трассе в Подмосковье возбудили дело

В результате ДТП погибли мать и дочь, пострадали 7 человек

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после столкновения 29 машин на трассе М-4 "Дон" в Московской области, где погибли два человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По факту произошедшего накануне на 86-м километре трассы М-4 "Дон" крупного ДТП следователем ОМВД России по г. о. Ступино возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк уточнила, что в результате ДТП погибли мать и дочь, которые находились в автомобиле марки Renault. Пострадали 7 человек, 25 легковых и 4 грузовых транспортных средства получили механические повреждения.