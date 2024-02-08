В Крынках при обстреле со стороны ВСУ погиб один мирный житель

Еще один человек пострадал

ГЕНИЧЕСК, 8 февраля. /ТАСС/. В Крынках Херсонской области при обстреле села со стороны Вооруженных сил Украины погиб один мирный житель, еще один человек ранен, сообщили ТАСС военные следователи СК РФ.

"Военные следователи СК России зафиксировали преступления, совершенные вооруженными формированиями Украины в отношении мирного населения Херсонской области. В результате обстрела населенного пункта Крынки один человек погиб и еще один получил ранения, последний в настоящий момент госпитализирован", - рассказали военные следователи.

Всего за сутки зафиксировали 37 снарядов, выпущенных ВСУ из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области. Обстрелам подверглись Новая Збурьевка, Песчановка, Алёшки, Новая Маячка, Днепряны, Казачьи Лагери, Пролетарка, Корсунка и Голая Пристань.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.