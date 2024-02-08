В Югре возбудили уголовное дело после смерти молодой учительницы

По словам родственников, 23-летнюю женщину лечили от ОРВИ, а смерть наступила от острого миокардита

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после смерти 23-летней учительницы из Сургута Ханты-Мансийского автономного округа, предположительно, не дождавшейся качественной медицинской помощи. Дело возбудили по результатам доследственной проверки, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Югре.

"Следственный комитет по ХМАО-Югре по результатам доследственной проверки по факту смерти [учительницы] возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - сказал собеседник агентства.

В социальных сетях и местных СМИ появились публикации, что учительница истории и географии из Сургута умерла в больнице, при этом не получив качественную медицинскую помощь. Как утверждают родственники, ее лечили от ОРВИ, а смерть наступила от острого миокардита.