На главу "Примгосэкспертизы" в Приморье возбудили уголовное дело за превышение полномочий

По данным прокуратуры, на основании выданного организацией положительного заключения на проектную документацию по строительству детсада цена контракта увеличилась на 173 млн рублей, а сроки завершения работ затянулись

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Следственный орган возбудил уголовное дело после прокурорской проверки должностных лиц КГАУ "Примгосэкспертиза", решения которой повлекли нарушение сроков строительства детского сада в Артёме на 230 мест, сообщает Telegram-канал управления Генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу.

"Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин поручил дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц КГАУ "Примгосэкспертиза", решения которой повлекли нарушение сроков строительства детского сада в Артёме на 230 мест в микрорайоне "Глобус-2". По направленным прокуратурой края материалам проверки следственным органом в отношении руководителя краевого государственного автономного учреждения и иных лиц "Примгосэкспертизы" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщает ведомство.

При проведении проверки установили, что выданное указанным органом положительное заключение на проектную документацию, несмотря на наличие существенных недостатков, при отсутствии оснований для принятия такого решения, повлекло затягивание сроков возведения объекта и увеличение цены контракта на 173 млн рублей.

Ведутся следственные мероприятия, ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Приморья.