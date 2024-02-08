Под Волгоградом пятилетняя девочка утонула в ванной

Возбудили уголовное дело по факту смерти по признакам преступления

ВОЛГОГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области после смерти пятилетней девочки в результате асфиксии во время купания в ванной. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"Николаевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по области возбуждено уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, причиной смерти девочки явилась механическая асфиксия в результате утопления", - говорится в сообщении.

По данным следствия, накануне вечером в одном из частных домов по улице Лесная села Кислово Быковского района местная жительница набрала ванную для своей маленькой дочери, после чего покинула комнату, оставив девочку одну. Спустя некоторое время ребенок был обнаружен без признаков жизни. Установлено, что семья погибшей на каких-либо учетах ранее не состояла.