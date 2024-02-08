В Якутии из-за опрокидывания бензовоза на автодороге разлились нефтепродукты

По предварительным данным, площадь загрязнения составила почти 260 кв. м

ЯКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов произошел в Томпонском районе Якутии в результате опрокидывания бензовоза на автодороге, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкологии Якутии.

Утром в пресс-службе регионального управления МЧС России сообщили, что в 800 м от села Тополиное в сторону поселка Хандыга на автодороге "Яна" произошло опрокидывание бензовоза Shacman с полуприцепом, есть разлив нефтепродуктов.

"Предварительно, площадь загрязнения поверхности земли составляет 258 кв. м", - сообщили в министерстве, добавив, что о точной площади сообщат позднее.

По предварительным данным управления Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия), бензовозом управлял 34-летний водитель. Он, не справившись с управлением, съехал на левую сторону обочины и опрокинул бензовоз. Пострадавших нет. "К административной ответственности за последние два года, согласно сведениям ГИБДД, привлекался неоднократно. ДТП произошло в светлое время суток на прямой дороге с щебеночно-гравийным покрытием, барьерное ограждение отсутствует", - добавили в управлении.

Проведение проверки по факту произошедшего находится на контроле Якутской природоохранной прокуратуры.