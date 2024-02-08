Xinhua: в провинции Белуджистан произошел новый взрыв

Погибли два человека

ИСЛАМАБАД, 8 февраля. /ТАСС/. Взрыв произошел в округе Харан в провинции Белуджистан, два сотрудника службы безопасности погибли. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Как сообщили в полиции, автомобиль службы безопасности был подорван при помощи самодельного взрывного устройства. В результате произошедшего еще восемь человек получили ранения.

Сотрудники службы безопасности были развернуты в округе для охраны избирательного участка на время выборов.

Ранее агентство сообщало о нападении на полицейских в округе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва, в ходе которого несколько правоохранителей получили ранения. Позднее агентство информировало, что в результате инцидента погибли пять полицейских, еще два человека пострадали.