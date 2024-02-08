Жительницу Брянска приговорили к 12,5 года колонии за организацию азартных игр в Крыму

Незаконный доход превысил 15 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Суд в Симферополе приговорил к 12,5 года колонии жительницу Брянска, которая организовала преступное сообщество для проведения азартных игр, в которых жители Крыма проиграли более 15 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

"В Симферополе осуждена жительница Брянска - организатор и руководитель преступного сообщества, осуществлявшего проведение азартных игр. Доход, полученный вышеуказанным преступным сообществом, составил более 15 млн рублей. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В 2015 году женщина организовала и возглавила преступное сообщество. В течение двух лет на территории Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, Красноперекопска, Джанкоя, Евпатории под ее руководством работали залы с игровыми автоматами.