Жителю Чувашии назначили исправительные работы за заражение двух человек сибирской язвой

Он без согласования с ветеринарной службой забил больного бычка и продал мясо

ЧЕБОКСАРЫ, 8 февраля. /ТАСС/. Суд в Чувашии назначил 63-летнему жителю республики 10 месяцев исправительных работ за заражение сибирской язвой двух человек. Об этом написала в своем Telegram-канале республиканская прокуратура.

"Вынесен приговор по факту заражения двух человек сибирской язвой. 63-летний местный житель признан виновным по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработка", - отмечается в сообщении.

Суд установил, что в марте 2022 года мужчина купил двух бычков и содержал их в своем личном подсобном хозяйстве в Цивильском округе. В нарушение ветеринарного законодательства он не зарегистрировал животных и не организовал проведение исследований на наличие инфекционных заболеваний. В надзорном ведомстве добавляют, что с февраля по март 2023 года один из бычков заразился сибирской язвой, а осужденный при наличии признаков заболевания без согласования с ветеринарной службой забил бычка и продал часть туши двум жительницам республики для личного потребления.

В результате были заражены сибирской язвой два человека, участвовавшие в забое и разделывании больного животного: сосед, поранивший кисть руки, и супруга, у которой была открытая рана. Уточняется, что их здоровью причинен вред средней тяжести. "Иным лицам, в том числе купившим мясо, удалось избежать заражения, однако совершенные незаконные действия создали реальную опасность для жизни и здоровья неопределенного круга лиц", - подчеркивают в прокуратуре.

На части территории Чувашии вводился режим чрезвычайной ситуации, прошли карантинные мероприятия с общими затратами в сумме более 760 тыс. рублей. Правоохранители отмечают, что после вступления приговора в законную силу будет рассматриваться вопрос о взыскании с осужденного размера причиненного ущерба.