СК предъявил обвинение бывшим замсекретаря СНБО и председателю СБУ Украины

Ведомство принимает меры к их розыску и аресту

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшим заместителю секретаря Совета национальной безопасности Украины и председателю Службы безопасности Украины за принятие решения о начале проведения операции на юго-востоке Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Предъявлено обвинение А. Литвиненко, который с апреля 2014 года по август 2019 год являлся заместителем секретаря Совета национальной безопасности Украины А. Парубия. На заседании под председательством и. о. президента Украины А. Турчинова они приняли решение о начале проведения операции на юго-востоке Украины. Обвинение предъявлено также бывшему председателю Службы безопасности Украины В. Наливайченко, осуществлявшему общее руководство операцией, в ходе которой производились обстрелы населенных пунктов, были ранены и погибли более тысячи человек", - говорится в сообщении.

Принимаются меры к их розыску и аресту, отметили в ведомстве.