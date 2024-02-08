В одной из сельских школ Приморья произошел взрыв на котельной

Пострадавших нет

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Взорвалась котельная, отапливающая Пореченскую основную школу в Приморском крае, сообщил глава Октябрьского муниципального округа Александр Камленок.

"В результате человеческого фактора произошло нарушение системы теплоснабжения в котельной при Пореченской основной школе. Никто не пострадал, котельная отапливала только школу. Учебный процесс для 28 учащихся оперативно организован в здании детского сада, площадь которого позволяет разместить и школьников, и малышей", - сообщил Камленок.

Глава муниципального округа добавил, что в школу привезли тепловые пушки, чтобы не дать зданию выхолодиться. В ближайшее время в школе смонтируют электрическое отопление, и образовательный процесс восстановится.