Капитана теплохода на Кубани подозревают в контрабанде мазута за рубеж на 7 млн рублей

Возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/. Краснодарские следователи подозревают капитана теплохода в двух эпизодах контрабанды мазута за границу с ущербом в размере более 7 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"По данным следствия, капитан теплохода в феврале 2021 года осуществлял транспортировку мазута. Прибыв в морской порт "Кавказ" Темрюкского района, с целью незаконного перемещения мазута через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, фигурант предоставил документацию о непересечении государственной границы России для исключения прохождения пограничного и таможенного контроля. При этом подозреваемый знал, что перемещение через таможенную границу нефтепродуктов мазута без таможенного декларирования запрещено", - говорится в сообщении.

Мазут перегрузили на другое судно в нейтральных водах. Общий объем контрабанды составил 220 тонн, сумма ущерба превышает 7 млн рублей.

Уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) возбудили по материалам, собранным сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Как добавили в краевом главке полиции, оперативники пресекли контрабанду.