В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам

ТАСС, 8 февраля. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, жителям нужно оставаться дома и не подходить к окнам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также предупредил в своем Telegram-канале об опасности. "Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.

В новость была внесена правка (14:02 мск) - уточняется, где объявлена ракетная опасность.