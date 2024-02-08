В Якутии в результате пожара в многоквартирном доме пострадали пять человек

Площадь возгорания составила 42 кв. м

ЯКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом многоквартирном доме в якутском городе Верхоянске, в результате пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Поступила информация о пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Верхоянске по улице Кирова. На момент прибытия пожарных горел второй подъезд, были эвакуированы двеять человек. <…> В результате опасных факторов пожара пострадали двое детей и трое взрослых. Пострадавшие переданы медикам", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 42 кв. м. Предварительная причина пожара, виновник и ущерб устанавливаются. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России.

Как добавили в управлении, удалось не допустить перехода огня на рядом стоящие здания. К тушению пожара привлекались 10 человек личного состава и две единицы техники республиканской пожарной охраны.