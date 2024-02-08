Жителя Оренбурга оштрафовали за фейки и дискредитацию ВС РФ

Сумма штрафа составила 250 тыс. рублей

ТАСС, 8 февраля. Суд признал жителя города Оренбурга виновным по делу о публичном распространении заведомо ложной информации и дискредитации Вооруженных сил РФ. Мужчине назначили штраф в 250 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 59-летнего жителя города Оренбурга. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280.3, ч. 1 ст. 207.3 УК РФ. <…> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей и дополнительного наказания в виде лишения права администрировать сайты в интернете на один год и шесть месяцев", - сообщили в управлении.

По информации следствия, осенью 2022 года мужчина на странице в одной из соцсетей распространял фейки и давал негативную оценку действиям Вооруженных сил РФ и органов государственной власти. Такие сообщения он оставлял с целью сформировать негативное отношение к спецоперации, добавили в управлении.