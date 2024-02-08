В Адыгее объявили экстренное предупреждение в связи с ожидаемым подъемом уровня рек

Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Республике Адыгея объявило экстренное предупреждение в связи с прогнозируемым подъемом воды в реках до опасных отметок в Теучежском районе.

"В течение 8 февраля в связи с прохождением паводковой волны и с учетом времени добегания на реках Республики Адыгея Теучежского района ожидается подъем уровня воды с достижением опасных отметок", - говорится в сообщении.

Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков, не имеющих естественного стока воды, прибрежных территорий, населенных пунктов, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размывом берегов рек, прорывом дамб прудов, подмывом опор мостов, опор ЛЭП, нарушением систем жизнеобеспечения населения, затруднением в работе всех видов транспорта.

Ранее режим повышенной готовности был введен в Майкопском, Кошехабльском, Гиагинском и Шовгеновском районах.

Потепление и обильные дожди привели к подъему уровня рек практически на всей территории Адыгеи, было зафиксировано подтопление до полусотни придворовых территорий в разных районах. Пострадали от дождей и сильного ветра и соцобъекты. В ауле Кошехабль подтоплена территория школы, повреждена кровля школы в селе Натырбово. В Гиагинском районе подтоплен автомобильный мост. В Тахтамукайском районе произошел оползень дамбы возле аула Шенджий на участке длиной 30 м, по ней проходит дорога, и сейчас на трассе организовано реверсивное движение.