Суд Петербурга на полгода ограничил свободу женщине по делу об отравлении пищей 92 человек

Оно рассматривалось в особом порядке, так как Екатерина Буквина признала свою вину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Санкт-Петербурга на шесть месяцев ограничил свободу повару АО "Комбинат питания "Кировский" Екатерине Буквиной, по вине которой 92 человека были госпитализированы с сальмонеллезом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

"Кировский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Екатерины Буквиной, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что ранее женщина находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Свою вину Буквина признала. Дело рассматривалось в особом порядке.

По версии обвинения, Буквина, состоящая в должности повара в АО "Комбинат питания "Кировский", будучи ответственной за качество и соответствие приготовленных блюд меню, а также за соблюдение технологии приготовления блюд и своевременный отпуск потребителю, с 29 августа по 7 сентября 2023 года систематически нарушала технологию обработки сырья и полуфабрикатов. Желая сократить время их приготовления, Буквина неправильно использовала пароконвектоматы, установленные в столовой школы, не обеспечила надлежащую термическую обработку сырья при приготовлении пищи и иной неустановленной продукции, которая была употреблена учащимися и сотрудниками школы.

Халатность женщины привела к отравлению 92 человек, которые после употребления приготовленной Буквиной пищи были госпитализированы в медицинские учреждения. Потерпевшим были диагностированы заболевания, вызванные наличием в пище бактерии сальмонеллы.

В сентябре прошлого года по решению суда на 90 суток была приостановлена деятельность АО "Комбинат питания "Кировский".