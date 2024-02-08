СМИ: В Испании двух подростков из РФ заподозрили в причастности к смерти приемной матери

По информации агентства EFE, речь идет о братьях 13 и 15 лет, которых якобы усыновили в России

МАДРИД, 8 февраля. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних были задержаны в Испании по подозрению в причастности к смерти их приемной матери. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, речь идет о двух братьях 13 и 15 лет, которых якобы усыновили в России. Тело женщины было обнаружено вечером 7 февраля в машине в населенном пункте Кастро-Урдьялес (автономное сообщество Кантабрия).

Подростки позвонили бабушке после случившегося. Они были задержаны в ночь на 8 февраля. 13-летний мальчик не может быть привлечен к ответственности в Испании в силу своего возраста. Муж погибшей, предположительно, находился на работе в момент случившегося.

Мэр Кастро-Урдьялеса Сусана Эрран заявила, что подростки не были конфликтными и у них была отличная успеваемость в школе.