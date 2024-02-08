8 февраля, 13:45,
обновлено 8 февраля, 14:16
Военная операция на Украине

На подлете к Белгороду сбили украинский беспилотник

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 8 февраля. Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа на подлете к Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе села Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Ранее власти объявляли тревогу в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, где пострадали пять человек.

В Минобороны РФ уточнили, что попытка атаки совершена около 16:30 мск, объект уничтожен дежурными средствами ПВО. 

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