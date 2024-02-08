В Темрюке произошло подтопление улиц

В городе ввели режим ЧС

КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Темрюке в Краснодарском крае, где произошло подтопление улиц, сообщил глава Темрюкского городского поселения Владимир Сидоров в Telegram-канале.

Уровень воды в реке Кубань достигает 0,89 м, к категории неблагоприятных явлений относится уровень свыше 1,25 м.

"В связи с введением режима ЧС специалисты администрации Темрюкского городского поселения совместно с ведомственными специализированными предприятиями круглосуточно проводят мониторинг уровня воды на реках и малых реках поселения. Специалисты в круглосуточном режиме производят откачку воды с городских территорий - по улицам Я. Фабрициуса, Обороны, Толстого, в поселке Октябрьский по улицам Заречной и Железнодорожной, в микрорайоне Левобережный и в ДНТ Родник", - говорится в сообщении.

По данным главы Темрюкского района Федора Бабенкова, произошло подтопление грунтовыми водами. Для предупреждения ухудшения ситуации в районе подтопления ранее обустроили водоотводный канал протяженностью около 180 м. Власти города в течение месяца подготовят проектное решение по водоотведению в зоне подтопления.

В регионе до 6 февраля действовало штормовое предупреждение. В крае нескольких дней шли сильные дожди.