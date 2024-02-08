Прокурор просит до восьми лет колонии для фигурантов дела о вымогательстве у Чемезова

Для бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева прокуратура запросила по 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Гособвинение просит приговорить к восьми годам колонии строгого режима коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова, передает корреспондент ТАСС из суда.

"Прошу признать Суханова виновным по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии строгого режима", - сказал прокурор.

Для бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева прокуратура запросила по 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Прения проходят в закрытом режиме в Хамовническом районном суде Москвы.

Уголовное дело связано с вымогательством у Чемезова денег за нераспространение порочащих его сведений через телеграм-канал "Тушите свет". Суханов был задержан при получении 800 тыс. рублей от сотрудников Чемезова. Фигуранты дела вину не признают и заявляют, что выполняли поручения Ксении Собчак в рамках трудового договора. Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к деятельности этого Telegram-канала.