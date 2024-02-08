Число поврежденных после обстрела ВСУ домов в селе под Белгородом увеличилось до 13

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что сотрудники подрядных организаций закрывают тепловые контуры по временной схеме

ТАСС, 8 февраля. Число поврежденных в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) частных домов в селе Ржевка Белгородской области увеличилось с 2 до 13. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На этот момент различные разрушения выявлены в 13 частных домовладениях, также повреждены 6 автомобилей. Сотрудники подрядных организаций закрывают тепловые контуры по временной схеме. Подворовой обход территории продолжается", - написал он.

Ранее губернатор сообщал, что в результате обстрела села Ржевка Шебекинского городского округа пятеро мирных жителей получили ранения. По словам Гладкова, один из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии - у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. "Сейчас медики борются за его жизнь в операционной, делают все, чтобы спасти человека. Еще четверо пострадавших также находятся под контролем врачей. У одной женщины ранение печени, у второй - осколочное ранение правого бедра и голени, у одного мужчины осколочное ранение левого бедра, у второго - осколочное ранение обоих бедер и левой верхней конечности. Все необходимые медикаменты есть в наличии", - проинформировал глава региона.

Гладков призвал жителей приграничных территорий не прикасаться к остаткам боеприпасов, которые могут попадаться на их пути. "Трагедии в Ржевке, судя по всему, можно было бы избежать, достаточно было вызвать администрацию, представителей Министерства обороны РФ или МЧС, которые бы обезвредили боеприпасы. Каждому из нас нужно помнить об этом правиле и постоянно напоминать о нем своим детям, которые особенно любопытны в силу своего возраста", - добавил губернатор.