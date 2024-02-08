Губернатор Ростовской области назвал причину пожара на заводе в Шахтах

По словам Василия Голубева, ЧП произошло из-за ошибки при проведении пусконаладочных работ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /ТАСС/. Пожар на заводе в Шахтах Ростовской области в январе 2024 года, где пострадали 10 человек, произошел из-за ошибки при проведении пусконаладочных работ.

Об этом сообщил губернатор Василий Голубев на пресс-конференции об итогах социально-экономического развития региона в 2023 году.

"Если говорить о городе Шахты, то там на самом деле ошибка [произошла] при проведении пусконаладочных работ. Вначале там предположения были, что что-то туда "прилетело", [но] нет", - сказал Голубев.

Пожар на заводе "Авангард" в Ростовской области произошел в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек произошел 18 января. Генеральный директор компании "Авангард" Олег Рябошапка сообщил ТАСС, что перед пожаром на предприятии произошел взрыв. В результате, по данным главы региона, пострадали 10 человек, следователи возбудили уголовное дело по факту пожара.