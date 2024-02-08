В Чите экс-главу Центра СПИД приговорили условно за уничтожение препарата от COVID-19

Подсудимая решила уничтожить препарат, чтобы скрыть факт невыполнения вакцинации в утвержденные Минздравом Забайкалья сроки

ЧИТА, 8 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы приговорил бывшую главу Центра СПИД Краевой клинической инфекционной больницы к четырем годам лишения свободы условно по статье о превышении должностных полномочий. Она распорядилась уничтожить неиспользованный препарат, предназначенный для профилактики коронавируса, сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

"Один из руководителей Центра СПИД распорядился списать и уничтожить без фактического применения препарат "Эвушелд". Данное лекарственное средство подлежало постановке пациентам, состоящим на диспансерном учете с диагнозом ВИЧ-инфекция, для доконтактной профилактики коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Подсудимая решила уничтожить препарат, чтобы скрыть факт невыполнения вакцинации в утвержденные Минздравом Забайкалья сроки. Лекарства стоили 1,5 млн рублей. Суд лишил ее права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в учреждениях и организациях здравоохранения сроком на 2,5 года.