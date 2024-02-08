На юге Ливана при ударе израильского дрона погибли два бойца "Хезболлах"

Атака произошла в городе Набатия в 30 км от республики

БЕЙРУТ, 8 февраля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по автомобилю, принадлежащему формированиям шиитской партии "Хезболлах" на юге Ливана.

Как сообщила радиостанция Voice of Lebanon, атака произошла в городе Набатия в 30 км от границы. По ее информации, в результате погибли двое шиитских бойцов, находившихся в машине.

Израильские беспилотники продолжают полеты на низкой высоте над окрестностями Набатии и районом Захрани. Дроны были замечены в небе над поселками Арзун, Дабааль, Эль-Дживар и Срейфа. Сведений о поражении наземных целей не последовало.

На юге Ливана 8 января был убит один из командиров диверсионного подразделения "Радван" вооруженного крыла "Хезболлах" Висам Хасан ат-Тавиль, по его машине нанес удар израильский беспилотник.