Задержанным по делу о взятке сотрудникам МВД в Ростовской области избрали меру пресечения

В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, второй фигурант дела заключен под стражу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения начальнику отдела ГУ МВД по Ростовской области и заместителю начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ростову-на-Дону, подозреваемым в коррупционном преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел <…> возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела № 8 управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Ростовской области по <…> ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ростову-на-Дону по <…> ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере). <…> По ходатайству следователя судом в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, второй фигурант дела заключен под стражу", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, запрет определенных действий избран подозреваемому в посредничестве в получении взятки.

По данным следствия, замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД через посредника - сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону - предпринял попытку получить взятку в сумме 3 млн рублей от представителя коммерческой фирмы "за невыявление нарушений законодательства в деятельности предприятия". Противоправные действия подозреваемых были пресечены в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что начальник 8-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) ГУ МВД по Ростовской области Александр Левченко был задержан за денежные поборы, якобы предназначенные для руководства городского управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В этом подразделении прошли обыски. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил эту информацию. Затем в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что начата служебная проверка после задержания Левченко.