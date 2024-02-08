ВСУ обстреляли два поселка и село под Белгородом

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет, но повреждены девять домов

ТАСС, 8 февраля. Девять частных домов и три автомобиля повреждены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселках Новосадовый и Разумное, а также в селе Ближняя Игуменка под Белгородом. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе различные повреждения зафиксированы в девяти частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка. Также повреждены три автомобиля и пробита крыша строящегося детского сада", - написал он. Предварительно, пострадавших нет.

По словам губернатора, все оперативные службы работают на месте, информация по повреждениям уточняется.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что над Белгородской областью около 17:30 мск были перехвачены восемь украинских снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четыре снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха".