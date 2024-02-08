Депутата Тульской облдумы Грязева нашли мертвым в машине

СК проводит проверку

ТУЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Депутат Тульской областной думы, экс-ректор Тульского государственного университета (ТулГУ) Михаил Грязев найден мертвым в автомобиле на обочине дороги, СК начал проверку по факту его смерти, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту смерти депутата Тульской областной думы. По предварительным данным, днем 8 февраля на участке дороги вблизи деревни Стукалово в автомобиле, расположенном на обочине, обнаружен депутат Тульской области думы Михаил Грязев без признаков жизни", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Соболезнование в связи со смертью Грязева выразил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. "При его активном участии были приняты важные для жителей региона законодательные инициативы", - говорится в тексте.