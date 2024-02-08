Суд Болгарии отправил под домашний арест задержанного по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Прокуратура утверждает, что полученные данные доказывают факт продолжительного общения сотрудника Главной дирекции по борьбе с организованной преступностью МВД страны (ГДБОП) Георги Караколева с представителями российских спецслужб

СОФИЯ, 8 февраля. /ТАСС/. Софийский городской суд отправил сотрудника Главной дирекции по борьбе с организованной преступностью МВД страны (ГДБОП) Георги Караколева, задержанного по подозрению в шпионаже в пользу России, под домашний арест с электронным браслетом постоянного наблюдения. Заседание суда проходило в закрытом режиме в связи с наличием в деле секретной информации.

Как отмечает Болгарское телеграфное агентство, суд признал обоснованным предположение, что Караколев совершил преступление. Однако суд не опасается, что задержанный может скрыться от правосудия, поскольку у него есть семья с тремя детьми. Решение суда может быть обжаловано.

Ранее прокуратура заявила, что на основании данных расследования и собранных доказательств к ответственности привлечен болгарский гражданин, действующий сотрудник ГДБОП. Прокуратура утверждает, что полученные данные доказывают факт его продолжительного общения с представителями российских спецслужб, которым он якобы предоставлял информацию о работе не только болгарских, но и партнерских служб.

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова прокомментировала инцидент по просьбе ТАСС, отметив, что по линии специальных служб между Россией и Болгарией ранее было налажено хорошее взаимодействие. "Происшествие с обвинением сотрудника спецслужб, отвечающего за борьбу с организованной преступностью, в шпионаже в пользу России для меня большая загадка. Не знаю подробностей дела, но могу сказать, что ранее именно по линии спецслужб между нашими странами было хорошее взаимодействие, которое касалось вопросов борьбы с организованной преступностью и терроризмом. После высылки из Болгарии в 2022 году представителя ФСБ, который отвечал за это направление, сотрудничество прекратилось", - сообщила дипломат.